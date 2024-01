Für die Rübsamen Gruppe konnte keine Investorenlösung erzielt werden. Eine dauerhafte und profitable Fortführung des Modehändlers ist ohne Investor jedoch nicht möglich. Für die Textilhaus Rübsamen GmbH & Co. KG sowie die beiden weiteren Gesellschaften der Gruppe wurde daher die Stilllegung beschlossen. Das bereits seit dem Jahr 1900 existierende Stammhaus in Augsburg wird noch bis Ende April 2024 geöffnet sein.

Die weiteren Filialen bleiben noch bis Ende April bzw. Ende Mai 2024 geöffnet, je nach Verlauf des jeweiligen Abverkaufs der Warenbestände. Eine Filiale in Weilheim ist bereits geschlossen. Die Geschäfte in Aichach, Schrobenhausen und ein Partner-Store in Friedberg schließen wie bereits kommuniziert im Januar 2024. In den kommenden Wochen führt Rübsamen den Geschäftsbetrieb fort und die Kunden können weiter in den Geschäften einkaufen, online bestellte Waren werden weiter ausgeliefert. Auch die Abwicklung von Retouren sowie alle sonstigen Serviceleistungen sind sichergestellt.

Die 100 beschäftigten Mitarbeiter wurden heute über den aktuellen Stand informiert. Ihnen muss leider gekündigt werden. Einige Mitarbeiter haben bereits neue Stellen in Aussicht. Die Geschäftsführung unterstützt alle Mitarbeiter bei der Jobsuche, unter anderem können auf Wunsch Kontakte zu anderen Geschäften in der Region vermittelt werden.

Verbesserung der Umsatzsituation nicht realisierbar

Rübsamen hat eine über 100-jährige Tradition im Bereich des Modehandels. Die Rübsamen Gruppe, die aus drei Gesellschaften besteht, befindet sich seit September 2023 in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Wie viele andere Einzelhandelsunternehmen im Modebereich steht der Modehändler stark unter Druck. Die Ursachen liegen in dem rückläufigen Konsumverhalten der Kunden aufgrund der Inflation, der Energiekrise und dem Ukraine-Krieg. Die Kosten steigen gleichzeitig stark an. Rübsamen verzeichnet so im Ergebnis stark rückläufige Umsätze, die die laufenden Kosten auf Dauer nicht decken. Die Liquiditätslage verschlechterte sich in den vergangenen Wochen erheblich.

Geschäftsführer Marcus Vorwohlt erklärt: „Auch das Weihnachtsgeschäft konnte diese Entwicklung leider nicht auffangen, es blieb branchenweit vor allem im stationären Handel unter den Erwartungen.“ Im Bereich des Onlinehandels hielt ein Zahlungsdienstleister zudem ausstehende Zahlungen zurück, was die Liquidität weiter belastete. Vorwohlt ergänzt: „Wir haben intensiv am Sanierungskonzept gearbeitet, die Flächen verkleinert und auch neue Projekte wie ein exklusives „Private Shopping“-Konzept erarbeitet. Letztlich reicht das jedoch leider nicht aus. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass eine erhebliche Verbesserung der Umsatzsituation trotz aller Maßnahmen nicht realisierbar ist. Das schmerzt mich persönlich sehr.“

In den vergangenen Wochen führten die Verantwortlichen zahlreiche Gespräche mit möglichen Interessenten. Eine dauerhafte Fortführung des Geschäftsbetriebs ist ohne Investorenlösung nicht möglich. Angesichts der schwierigen Branchen- und Unternehmenssituation war jedoch kein Interessent bereit, in die Rübsamen Unternehmensgruppe zu investieren und diese auf Basis des Sanierungskonzeptes fortzuführen. Auch andere Lösungsansätze wurden von den Verantwortlichen geprüft und sind aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der Prognose nicht umsetzbar.

Generalbevollmächtigter Dr. Paul Abel, der die Geschäftsführung in der Eigenverwaltung unterstützt, erklärt: „Die Umsätze sind zu gering und auch die Prognose für das neue Jahr 2024 sieht hier keine erhebliche Verbesserung, die für einen kostendeckenden Betrieb ausreicht. Für den Erhalt der Gruppe hätten wir einen finanzstarken Investor gebraucht. Diese Entscheidung ist uns allen nicht leichtgefallen, aber es gibt leider keine Alternative.“

Gläubiger können Forderungen anmelden

Die für die Textilhaus Rübsamen GmbH & Co. KG, Rübsamen GmbH und Rübsamen Retail GmbH vom Amtsgericht Augsburg eröffneten Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung laufen unterdessen weiter. Gläubiger können ihre Forderungen zur Insolvenztabelle anmelden. Rechtsanwalt Dr. Paul Abel von der bekannten Restrukturierungskanzlei Wellensiek unterstützt als Generalbevollmächtigter auch in der weiteren Abwicklung und Schließung die Geschäftsführung um Marcus Vorwohlt. Das Amtsgericht Augsburg – Insolvenzgericht – bestellte Georg Jakob Stemshorn von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH in Augsburg für die Textilhaus Rübsamen GmbH & Co. KG zum Sachwalter. Für die weiteren Gesellschaften der Gruppe wurden Michael Pluta sowie Florian Zistler, ebenfalls von PLUTA, als Sachwalter tätig. Die Rechtsanwälte begleiten die Verfahren im Interesse der Gläubiger. Die Experten von Raab & Kollegen unterstützen als kaufmännische Berater, die das Insolvenzcontrolling im anspruchsvollen Marktumfeld begleiten.