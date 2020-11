Landsberger Stadtweihnacht in geplanter Art nicht möglich

Mit viel Herzblut, guten Ideen und unter Einhaltung der bis dahin aktuell geltenden Hygienemaßnahmenhaben das Veranstaltungsmanagement der Stadt Landsberg am Lech, das Ordnungsamt, Gastronomen und Fieranten in den letzten Wochen an einem Konzept für einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt gearbeitet. Die „Landsberger Stadtweihnacht“ sollte dezentral, an verschiedenen Orten in der Altstadt stattfinden. Grosse Menschenmassen sollten so vermieden werden.

Das dafür entwickelte Hgienekonzept war fest verbunden und gekoppelt an die örtlichen Gastronomen, die beispielsweise ihre Toiletten und Handwaschmöglichkeiten zur Vefügung stellen wollten.

Mit dem Beschluss, dass ab 02.11.2020 die Gastronomie bis Ende November schließen muss, kann das entwickelte Hygienekonzept für die „Landsberger Stadtweihnacht“ nicht aufrecht erhalten werden und die Veranstaltung ist in der geplanten Art nicht möglich. Welche Regelungen im Dezember gelten ist noch offen.

Trotz allem möchte die Stadt Landsberg am Lech, die Gastronomen, Händler und der Innenstadtreferent die Hoffnung auf eine stimmungsvolle Weihnachtszeit in der Landsberger Altstadt nicht aufgeben. So wird man sich bis Ende November weiter eng austauschen und abstimmen wie Weihnachten in der Stadt unter den dann geltenden Bestimmungen stimmungsvoll gestaltet werden kann. Erste Ideen gibt es bereits.

Für eine weihnachtliche Atmosphäre wird sicherlich die festliche Beleuchtung in der Altstadt sorgen, die auch in diesem Jahr vom Bauhof der Stadt und von zahlreichen Einzelhändlern, Gastronomen und vielen helfenden Händen angebracht wird und den Besucherinnen und Besuchern der Stadt ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Auch die festlich geschmückten Christbäume in der Stadt werden hoffentlich für Freude sorgen.

Eine große Bitte der Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl geht an die Bürgerinnen und Bürger: „Lassen Sie uns bitte weiter zusammenhalten und aufeinander acht geben. Unterstützen Sie bitte unsere örtlichen Gastronomen und Händler. Wir haben ein wunderbares Sortiment in unserer Stadt, das alle Weihnachtswünsche wahr werden lässt. Bei unseren Händlern finden Sie ganz besondere Weihnachtsgeschenke oder können Gutscheine erwerben. Unsere Händler danken Ihnen mit einem Lächeln und wir alle haben Freude unter dem Weihnachtsbaum.“