Stadtsparkasse Augsburg errichtet ein Fleckchen Urwald im Großstadtdschungel am Moritzplatz

In diesem Jahr, vom 27. Mai bis 23. Juni, wird der Moritzplatz zum grünen Highlight in der Augsburger Innenstadt. Die Stadtsparkasse Augsburg legt mit einer architektonisch interessanten Holzkuppel den Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit – erlebbar, optisch ansprechend und zum Anfassen.

Wie der Stadtdschungel im Mettlochgässchen oder der Stadtgarten am Kö in den vergangenen Jahren, wird Augsburg auch 2023, im Rahmen der Nachhaltigkeitskampagne #stadtgewaechs, mit einer grünen Installation bereichert. Die Urwalkuppel ist ein Holzkonstrukt, das mit mehr als 300 Grünpflanzen dekoriert wird und so das ökologische Gesamtbild prägt. Diese stammen zum Teil aus dem Botanischen Garten und werden im Anschluss an die Aktion dort wieder genutzt. Andere Pflanzen werden am Ende der Standzeit an die Bevölkerung verschenkt, damit Interessierte ein Stück #stadtgewaechs mit nach Hause nehmen können. Auch auf Infotafeln zum Thema Nachhaltigkeit und Sitzgelegenheiten aus Naturholzelementen dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger freuen.

Das Projekt Urwaldkuppel ist zu 100% umweltfreundlich. So stammt das verwendete Fichtenholz aus einem FSC zertifizierten Abbaugebiet aus Polen und wurde vom Institut für Bauen und Umwelt e. V. als „nachhaltiger Baustoff“ deklariert. Die Sitzmöglichkeiten bestehen aus Bäumen, die erst kürzlich im Augsburger Stadtwald gefällt wurden. Durch das Projekt bekommen sie eine neue Aufgabe, bevor sie weiterverarbeitet werden.

Tag und Nacht ein Hingucker: Dank moderner, energiesparender LED-Technik erstrahlt die Kuppel, die zwischen Moritzkirche und Kaufhaus Wöhrl stehen wird, auch im Dunkeln.

100% soziale Nachhaltigkeit, 100% Upcycling

Um das grüne Projekt zu verwirklichen, arbeitet die Stadtsparkasse Augsburg mit regionalen Kooperationspartnern zusammen. Planung und Bau der Holzkuppel liegt in den Händen der Hochschule Augsburg unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Christopher Robeller vom Forschungsprojekt „Digitaler Holzbau“. Dieses wird unter anderem durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe FNR gefördert (Förderkennzeichen 2220HV001X). Der Aufbau wird vom THW Augsburg unterstützt. Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt übernehmen das Gießen der Pflanzen.

Neben den ehrenamtlichen Helfern und der Werbeagentur Sportbrain unterstützen auch örtliche Betriebe das Projekt. Das Ingenieurbüro IngPunkt prüft die Statik, die Firma geoplus führt nötige Vermessungen durch, Elektro Saxenhammer sorgt für 100 % Ökostrom der Stadtwerke und Veranstaltungstechnik Gabola liefert ansprechende Lichttechnik für das Bauwerk. Alle Firmen arbeiten kostenlos oder mit großen Rabatten, um die Aktion zum wichtigen Thema Nachhaltigkeit zu fördern.

Nach ihrer Nutzung wird die Urwaldkuppel an die Stadt Augsburg übergeben. Geplant ist, dass die Holzkonstruktion in einer Grünanlage Platz zum Verweilen bietet.

Die Urwaldkuppel ist der Höhepunkt der zweimonatigen Nachhaltigkeitskampagne #stadtgewaechs der Stadtsparkasse Augsburg. Deren Ziel ist es, auf die Thematik aufmerksam zu machen und das Bewusstsein für Klima und Umwelt zu stärken. Dazu werden u. a. auf Social Media regelmäßig Tipps für den nachhaltigen Alltag veröffentlicht, es findet eine Müllsammelaktion statt und die Kundschaft erhält Sonderkonditionen auf nachhaltige Geldanlagen. Denn unser Beitrag ist es, der zählt. Infos auf sska.de/stadtgewaechs.