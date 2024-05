Wenn der Hund gebissen wurde, stürzt oder etwas Giftiges gefres sen hat, ist eine schnelle Reaktion gefragt. Die richtige Erste-Hilfe Maßnahme kann dem Vierbeiner dabei das Leben retten und seinen Heilungsprozess beschleunigen – vom Anlegen eines Schnauzen Verbandes bis zu Reanimation.

Das Augsburger Rote Kreuz bietet wieder den Spezialkurs „Erste Hilfe am Hund“ am Donnerstag, 6. Juni, von 18 bis 22 Uhr in der Berliner Allee 50 a an. Er kostet 45 Euro. Anmeldung unter Tel. 0821-32900-600 oder ausbildung@kvaugsburg-stadt.brk.de.