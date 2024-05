Baustellen in den Ferien sorgen für Umleitungen im ÖPNV in Augsburg

Die Ferienzeit mit weniger Verkehr und Fahrgästen nutzen die Stadt und Stadtwerke Augsburg (swa) wieder für einige notwendige Bauarbeiten. Dadurch werden teilweise auch Umleitungen für den Nahverkehr nötig.

Haltestelle Luitpoldbrücke:

So wird mit Beginn der Pfingstferien am 21. Mai, bis voraussichtlich 31. Mai die Straßenbahn- und Bushaltestelle „Luitpoldbrücke“ saniert. Deshalb können in dieser Zeit die Bahnen der Straßenbahnline 6 nicht an der Haltestelle halten. Fahrgäste werden gebeten die jeweils benachbarten Haltestellen „Rosenaustraße“ sowie „Eberlestraße“ zu nutzen. Die Buslinie 32 und der Nachbus 91 halten in beiden Richtungen am Fahrbahnrand.

Buslinie 35:

Vom 21. Mai bis 1. Juni arbeiten die swa in der Hans-Adloch-Straße an der Wasserleitung. Die Buslinie 35 kann deshalb nicht über die Hans-Adloch- und Chemnitzer Straße fahren, sondern fährt direkt über die Leitershofer und Brunnenbachstraße. Dort werden an den jeweiligen Abzweigungen Ersatzhaltestellen für die Linie 35 eingerichtet. Die Haltestellen Hans-Adloch, Uhland- und Chemnitzer Straße entfallen.

Buslinien 22 und 93:

Vom 21. Mai bis voraussichtlich 26. Juli wird nach den Bauarbeiten in der Schillstraße die Fahrbahn zwischen Dr.-Schmelzing- und Hans-Böckler-Straße wiederhergestellt. Deshalb werden die Buslinien 22 sowie 93 über die Hans-Böckler-Straße, Neuburger Straße und Dr.-Schmelzing-Straße umgeleitet. Die Haltestelle Albrecht-Dürer-Straße stadteinwärts kann nicht bedient werden. Für die Haltestellen Albrecht-Dürer-Straße stadtauswärts und Schillcafé sowie Am Grünland werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Haltestelle Hammerschmiede P+R wird zusätzlich angefahren. Der Takt der Buslinie 22 wird bis zu den Sommerferien während der Schulzeit von 15 auf 20 Minuten erweitert, wegen der sich überschneidenden zahlreichen Umleitungen und Ersatzverkehre in dieser Zeit, für die zusätzliche Busse und Fahrpersonal notwendig sind.