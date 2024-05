Das Kapitel Jürgen Klopp beim FC Liverpool ist nun endgültig geschlossen. Der 56-Jährige gewann sein letztes Spiel an der Anfield Road gegen Wolverhampton mit 2:0 und verabschiedet sich in die Auszeit. Auf seiner letzten Pressekonferenz deutete er an, dass seine Zeit als Trainer endgültig vorbei sein könnte.