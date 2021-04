TV-Spaß für die ganze Familie – 7 Zwerge – Männer allein im Wald

Als einer der sieben Zwerge lebt Bubi alias Otto in einer Art vegetarischer Männer-WG. Als eines Tages das rassige Schneewittchen auftaucht, würfelt das die träge Zwergenrunde ganz schön durcheinander und bringt unverhofft Leben in die Bude. Doch eines Tages entführt die böse Königin das Schneewittchen und droht, Schneewittchens Schönheit für immer zu zerstören.

SuperRTL zeigt den humorigen Kultfilm 7 Zwerge – Männer allein im Wald am 10.04.21 um 20:15 Uhr.

24.04.21, 20:15 | 7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug

Die eitle Königin wurde gestürzt und sinnt im Knusperhaus auf Rache, während Schneewittchen mit ihrem Sohn im Schloss lebt, den ihr der untreue Hofnarr hinterlassen hat. Allerdings ist der kleine Prinz in höchster Gefahr: An seinem ersten Geburtstag wird das Rumpelstilzchen ihn sich holen, sollte Schneewittchen nicht den Namen des bösartigen Wesens erraten! In ihrer Not wendet sich Schneewittchen an ihre alten Freunde – die 7 Zwerge.