Ulmer Basketballer wollen richtige Antwort geben – Gavel-Team erwartet Bonn zu Spiel 3

Alles auf Orange – mit zwei Heimsiegen zur deutschen Meisterschaft. ratiopharm ulm bestreitet am Mittwoch nach geklautem Heimrecht das nächste Duell mit den Telekom Baskets Bonn. Tip-Off in der ratiopharm arena ist um 20.30 Uhr (Sport1 überträgt live).

Es ist angerichtet. Eine historische Ulmer Saison 22-23 geht in die alles entschiedene Woche im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Zum Auftakt ins Finale setzte die Mannschaft von Anton Gavel das erste Ausrufezeichen und klaute mit dem 79:73-Erfolg am Freitag das Heimrecht. „Die Mannschaft hat an die eigenen Fähigkeiten geglaubt, jeder ist für den anderen in die Bresche gesprungen und alle haben ihren Teil heute dazu beigetragen. Wir wollten mindestens ein Spiel klauen – das ist uns heute gelungen“, erklärte er nach dem historischen ersten Finalsieg der Vereinsgeschichte. Ebenso historisch ist die Tatsache, dass die ratiopharm arena nach Spiel drei auch für Spiel vier am Freitag nach nur einer Minute restlos ausverkauft war: „Wenn man gerade so eine Fanbase hat, wie wir sie haben, ist das natürlich ein Vorteil. Unsere Fans haben uns nicht nur in den Serien, sondern auch in der kompletten regulären Saison einen enormen Schub gegeben. Wir freuen uns, dass der Andrang und das Interesse so groß ist, dennoch gilt es den eigenen Fokus zu bewahren.“

Nach der 104:75-Niederlage im zweiten Aufeinandertreffen am Sonntag, stellte Gavel auch direkt klar: „Im Grunde ist es egal, ob man mit dreißig oder einem Punkt verliert, es steht eins zu eins. Es geht darum, nicht den Glauben zu verlieren. Ich bin mir sicher die Mannschaft wird eine Antwort geben.“ Sekunden nach der Schlusssirene war auch sein Center Bruno Caboclo bereits davon überzeugt: „Wir werden stärker zurückschlagen und ein anderes Gesicht zeigen.“ Zwei Heimspiele in der ratiopharm arena also, die den neuen und erstmaligen deutschen Meister ermitteln könnten. Alles auf Anfang wie Anton Gavel in der zu verstehen gibt: „Es ist nun eine Serie, die sich von Best-of-five zu Best-of-three umwandelt – es geht darum beide Heimspiele zu gewinnen.“