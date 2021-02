Wichtiger Sieg für die Augsburger Panther – AEV gewinnt in Schwenningen

Innerhalb einer Woche ging es für die Augsburger Panther heute nach Schwenningen. Nach der klaren Niederlage am Montag machte es der AEV heute deutlich besser und sicherte sich schließlich mit einem 4:3-Sieg verdient drei Punkte.

Am Montag hatte es für die Augsburger Panther in Schwenningen nichts zu holen gegeben. 0:4 geschlagen musste man nach dem Duell um den 4.Platz der DEL-Südgruppe die Heimreise antreten. Nach dem Sieg am Freitag gegen Spitzenreiter Mannheim hatte der AEV bereits heute erneut die Chance im Schwarzwald um zählbares zu spielen. Und sie sollten diese Gelegenheit auch nützen können.

Die Wild Wings hatten zwar durch Bourke in Führung gehen können (10.), doch Augsburg machte es im Vergleich zu vor ein Riedle paar Tagen von Beginn an deutlich besser. Verdient kamen sie schon bald durch Abbott zum Ausgleich. Stieler hatte den Torjäger mit einem großartigen No-Look-Rückhandpass in Szene gesetzt. Der Treffer war der Auftakt in die wohl beste Phase der Panther in diesem Spiel. Schwenningen konnte sich kaum aus der eigenen Zone befreien. Torhüter Eriksson hatte alle Hände voll zu tun, konnte aber nicht alles abwehren. Der starke Stieler konnte einen Lamb-Schuss in der Luft unhaltbar abfälschen.

Augsburg lässt Chancen aus

Diesen Schwung konnten die Fuggerstädter in das Mitteldrittel mitnehmen. Der AEV hatte mehrfach die Gelegenheit die Führung auszubauen, scheiterte aber am guten Schlussmann der Blau-weißen, oder am Pfosten. Es kam, wie es in solchen Situationen oft kommt. Selbst hatte man das Tor nicht erzielen können, dass nun die Hausherren machten. Spink hatte Roy aus kurzer Distanz keine Abwehrchance gelassen (33.).

Der AEV machte ein tolles Spiel

Das Team von Tray Tuomie war heute am Donauursprung die bessere Mannschaft gewesen und doch war es bis zum Sieg noch ein weiter weg. Auch nach der zweiten Pause gaben sie zwar den Ton an, wurden aber mustergültig von Schwenningen ausgekontert. Cerny brachte die Hausherren wieder in Führung. Augsburg musste nun wieder einmal einem unnötigen Rückstand hinterherlaufen. Unruhig wurden sie heute aber nicht und spielten weiter attraktiv nach vorne. So war der Ausgleich von LeBlanc ebenso verdient, wie sehenswert. Er drehte sich mit der Scheibe vom Tor weg, um sie mit der Rückhand ins Tor zu jagen. Jetzt wollten die Rot-grün-weißen mehr. Nachdem Lamb mit einem knallharten Check in der eigenen Zone den Puck erobert hatte, war es schnell gegangen, Trevelyan bediente Stielder, der drei Minuten vor dem Ende mit einem Schuss in den Winkel den 4:3-Endstand markieren konnte. Es war ein wichtiger Sieg für die Augsburger Panther, die nach zwei Erfolgen in Serie nun punktgleich mit den Schwenningern Hoffnungen auf eine Playoff-Teilnahme haben.