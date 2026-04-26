1. Bundesliga: BVB feiert klaren Heimsieg gegen Freiburg
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1. Bundesliga: BVB feiert klaren Heimsieg gegen Freiburg

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Borussia Dortmund hat sich mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg eindrucksvoll zurückgemeldet. Bereits in der achten Minute brachte Maximilian Beier die Dortmunder in Führung, als er nach einem langen Ball von Bensebaini kontrolliert ins lange Eck traf. Nur sechs Minuten später erhöhte Serhou Guirassy auf 2:0, nachdem er einen präzisen Lupfer von Brandt am Fünfmeterraum verwertete.

Gregor Kobel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Dortmunder dominierten das Spielgeschehen und ließen den Freiburgern kaum Raum zur Entfaltung. In der 32. Minute baute Ramy Bensebaini die Führung weiter aus, als er nach einer Ecke von Ryerson per Kopf zum 3:0 einnickte. Die Freiburger, die unter der Woche ein kräftezehrendes Pokalspiel absolviert hatten, fanden kaum Mittel gegen die druckvollen Angriffe der Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit verwaltete der BVB zunächst die Führung, bevor Fábio Silva in der 87. Minute den Schlusspunkt setzte. Nach einer Vorlage von Beier drehte sich Silva geschickt um die eigene Achse und traf zum 4:0-Endstand.

Mit diesem Sieg sichert sich Borussia Dortmund wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze und setzt sich auf Platz zwei fest, während der SC Freiburg auf Rang acht zurückfällt.

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