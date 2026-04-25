1. Bundesliga: Hoffenheim siegt beim HSV

In der Samstagabendpartie des 31. Bundesliga-Spieltags hat sich die TSG Hoffenheim mit einem 2:1 beim Hamburger SV durchgesetzt.

Daniel Heuer Fernandes (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Gäste aus dem Kraichgau gingen in der 19. Minute durch Fisnik Asllani in Führung, der eine präzise Flanke von Coufal aus kurzer Distanz verwertete. Der HSV konnte in der 34. Minute ausgleichen, als Robert Glatzel einen Elfmeter sicher verwandelte, nachdem er zuvor von Kabak im Strafraum zu Fall gebracht worden war.

Kurz vor der Halbzeitpause stellte Tim Lemperle die Führung für Hoffenheim aber wieder her, indem er einen Abpraller aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Nach der Pause blieb das Spiel umkämpft, doch keine der beiden Mannschaften konnte weitere Treffer erzielen. Der HSV bemühte sich, den Ausgleich zu erzielen, doch die Hoffenheimer Defensive stand sicher.

Hoffenheim kann mit diesem Sieg wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze sammeln und klettert auf Rang vier, während der HSV weiterhin um den Klassenerhalt kämpft – auf Platz 14 und mit nur fünf Punkten Abstand auf den Relegationsplatz, der derzeit noch vom Stadtrivalen St. Pauli besetzt wird.