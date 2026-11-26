Das Verteidigungsministerium kann seinen rund 108 Milliarden Euro umfassenden Etat für dieses Jahr nicht vollständig verausgaben. Wie der „Spiegel“ berichtet, können internen Berechnungen zufolge gut 14 Milliarden Euro nicht wie geplant bis Ende des Jahres für Rüstungsprojekte und damit für die Aufrüstung der Bundeswehr ausgegeben werden.

Grund für den stockenden Mittelabfluss sind mitunter langwierige Vertragsverhandlungen für Großprojekte wie die Bestellung von 1.800 Boxer-Radpanzern, die kürzlich auf das Jahr 2027 verschoben wurde, die Verzögerung bei der Planung für neue Fregatten vom Typ F127, aber auch Verzögerungen bei der Auslieferung bestellter Munition oder anderer Waffensysteme.

Zwar kam es auch in früheren Jahren vor, dass das Gesamtbudget aus dem Einzelplan 14 nicht vollständig verausgabt wurde. Wegen des massiv gestiegenen Etats für Verteidigung aber ist die Summe für 2026 ein Rekord. Das Ministerium muss nun mit dem Finanzressort verhandeln, ob es die Ausgabereste ins kommende Jahr übertragen kann.