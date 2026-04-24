2. Bundesliga: Düsseldorf und Braunschweig punkten im Kellerkampf
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2. Bundesliga: Düsseldorf und Braunschweig punkten im Kellerkampf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Fortuna Düsseldorf hat zum Auftakt des 31. Spieltags der 2. Bundesliga gegen Dynamo Dresden mit 3:1 gewonnen, während Eintracht Braunschweig beim 1. FC Kaiserslautern einen 2:0-Auswärtssieg eingefahren hat.

Cedric Itten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In Düsseldorf legte die Fortuna früh den Grundstein für den Erfolg: Cedric Itten traf in der 11. Minute zum 1:0, ehe Emmanuel Iyoha in der 17. Minute auf 2:0 erhöhte. Lange blieb es bei dieser Führung, bevor Luca Raimund in der 58. Minute den dritten Treffer nachlegte. Dresden gelang erst spät Ergebniskosmetik durch Jakob Lemmer, der in der 90. Minute zum 1:3-Endstand traf.

Die Rheinländer überzeugten vor allem durch Effizienz und eine stabile Defensive, während Dresden trotz phasenweiser Spielkontrolle zu selten zwingend vor dem Tor wurde.

Parallel dazu sicherte sich Braunschweig auf dem Betzenberg drei wichtige Punkte. Faride Alidou brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgte Erencan Yardimci mit seinem Treffer in der 72. Minute für die Entscheidung zum 2:0.

Kaiserslautern hatte zwar mehr Ballbesitz und suchte vor allem über Flanken den Weg nach vorne, blieb jedoch insgesamt zu harmlos. Braunschweig verteidigte konsequent und nutzte seine wenigen Chancen konsequent aus.

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