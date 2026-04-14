Arbeitgeberverband lobt geplante Einsparungen im Gesundheitssystem

Der Präsident der Arbeitgebervereinigung BDA, Rainer Dulger, hat die von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) angekündigten Reformen zur Verbesserung der Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherungen gelobt.

Rainer Dulger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Es ist ein wichtiges Signal, dass Bundesgesundheitsministerin Nina Warken einen Großteil der Vorschläge der Finanzkommission Gesundheit umsetzen will“, sagte Dulger zu „T-Online“ am Dienstag.

Entscheidend sei, bei den stark steigenden Ausgaben der Krankenkassen anzusetzen – nur so ließen sich weitere Beitragserhöhungen verhindern. „Positiv ist, dass die Bundesregierung dabei Tempo machen will“, so Dulger weiter. „Jetzt braucht es den Mut, das angekündigte Einsparpotenzial des Reformpakets von 20 Milliarden Euro auch vollständig umzusetzen. Dann könnten die Krankenkassenbeiträge sogar sinken.“