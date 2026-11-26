Der Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Pablo Hernandez de Cos, wird offenbar neuer Chef der Europäischen Zentralbank (EZB). Das berichtet die „Financial Times“ am Donnerstag. Der Spanier soll demnach im kommenden Jahr Nachfolger der scheidenden EZB-Chefin Christine Lagarde werden.

De Cos war zuvor Präsident der spanischen Zentralbank und Vorsitzender des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht. Zudem fungierte er als Vorsitzender des Technischen Beratungsausschusses des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken der Europäischen Union, der 2010 in Reaktion auf die Finanzkrise gegründet wurde. Zu seinen Stationen in der Wissenschaft gehören das Peterson Institute for International Economics, das Institut Bruegel und die IESE Business School.

Neben de Cos war der frühere niederländische Zentralbankchef Klaas Knot als einer der Favoriten für die Lagarde-Nachfolge gehandelt worden. Auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte sich ins Spiel gebracht.

Christine Lagarde hatte Ende Oktober angekündigt, am 7. Februar 2027 vorzeitig als EZB-Präsidentin zurückzutreten. Ihre achtjährige Amtszeit wäre regulär Ende Oktober 2027 ausgelaufen. Berichten zufolge spielte bei der Entscheidung vor allem auch die Präsidentschaftswahl in Frankreich im April 2027 eine Rolle, da der Wahlausgang die Neubesetzung der EZB-Spitze hätte erschweren können.