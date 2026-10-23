Bericht: Trump ordnete Aufhebung der Starlink-Drosselung an

Das für das ukrainische Militär wichtige militärische Kommunikationssystem Starshield, das laut US-Medien von US-Unternehmer Elon Musk für das Land eingeschränkt worden sein soll, ist nach den Worten von US-Präsident Donald Trump wieder “zurück”.

Laut einem Bericht des “Wall Street Journal” soll US-Präsident Donald Trump die Aufhebung dieser Einschränkung angeordnet haben. Trump selbst erklärte, dass er nicht bestätigen wolle, ob er oder jemand anderes Musk kontaktiert habe, aber er schätze, dass Musk das System wieder aktiviert habe.

Das für die Ukraine wichtige militärische Kommunikationssystem Starshield, das von Musks Unternehmen SpaceX betrieben wird, war laut US-Medienberichten eingeschränkt worden. Diese Einschränkungen sollen dazu geführt haben, dass einige ukrainische Drohnen nicht mehr funktionierten. Ein ukrainischer Beamter sagte jedoch gegenüber “The Kyiv Independent”, dass die Behauptungen über die Aufhebung der Drosselung falsch seien und die Geschwindigkeitsbegrenzung weiterhin bestehe.

Musk hatte erklärt, dass alle Beschränkungen des Starshield-Systems vom US-Militär und letztlich vom US-Präsidenten entschieden würden. Diese Aussage wurde von Verteidigungsminister Pete Hegseth und Trump zurückgewiesen. Das Starlink-System ist für die Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte an der Front von großer Bedeutung und spielt eine Rolle bei der Steuerung und Abwehr von Drohnen.

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