Brand in Essenbach fordert zahlreiche Schweineleben in Stallung

ESSENBACH, OT UNTERAHRAIN. Entgegen der ursprünglichen Meldung über den Brand einer leerstehenden Stallung, hat das Feuer tatsächlich mehrere Schweine das Leben gekostet.

Keine genauen Zahlen zur Tierzahl

Zur genauen Zahl der verendeten Tiere können bislang keine Angaben gemacht werden. Glücklicherweise konnten Tiere aus dem vom Brand nicht betroffenen Gebäudeteil gerettet werden.

Löscharbeiten dauern an

Die Feuerwehr ist weiterhin mit den Arbeiten zur Brandbekämpfung beschäftigt, um ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche zu verhindern.

Veröffentlicht: 10.02.2026, 08.35 Uhr