Brand in Essenbach: Hoher Sachschaden und zahlreiche Tiere verendet
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand in Essenbach: Hoher Sachschaden und zahlreiche Tiere verendet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ESSENBACH, OT UNTERAHRAIN, LKR. LANDSHUT. Bei einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Unterahrain entstand ein erheblicher Sachschaden. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden im unteren siebenstelligen Bereich aus.

Untersuchungen zur Brandursache laufen

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen wurden an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut übergeben. Detaillierte Untersuchungen am Brandort sind erst möglich, wenn dieser gefahrlos betreten werden kann.

Tierbestand schwer getroffen

Entgegen der ersten Meldungen verendeten durch das Feuer mindestens 20 Schweine. Weitere 200 schlachtbereite Tiere wurden rasch in einen Schlachthof gebracht. Die restlichen rund 600 Schweine konnten in einem anderen Gebäude untergebracht werden.

Verkehrsbehinderungen durch Löschmaßnahmen

Die Staatsstraße 2074 (Deggendorfer Straße) erfuhr im Bereich Unterahrain erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund der Lösch- und Aufräumarbeiten. Sie war zeitweise komplett gesperrt und bleibt voraussichtlich bis 19:00 Uhr halbseitig gesperrt.

Personenschäden wurden keine gemeldet. Zahlreiche umliegende Feuerwehren waren im Großeinsatz vor Ort.

Veröffentlicht: 10.02.2026, 18:15 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

