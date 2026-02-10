Brand in Langquaider Garagenkomplex – Vier Fahrzeuge beschädigt, Polizei ermittelt

Langquaid im Landkreis Kelheim erlebte am Dienstagmorgen einen alarmierenden Vorfall. Einsatzkräfte wurden gegen 06.40 Uhr zu einem Brand in der Kelheimer Straße gerufen, der bei einem Garagenkomplex ausgebrochen war.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden. Die Garage selbst sowie vier darin abgestellte Fahrzeuge erlitten jedoch Schäden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten zu vermelden.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen. Eine erste Begehung des Brandortes wird im Laufe des Tages stattfinden. Derzeit liegen noch keine Informationen über die Brandursache vor.