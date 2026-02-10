type here...
Brand in Langquaider Garagenkomplex – Vier Fahrzeuge beschädigt, Polizei ermittelt
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand in Langquaider Garagenkomplex – Vier Fahrzeuge beschädigt, Polizei ermittelt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Langquaid im Landkreis Kelheim erlebte am Dienstagmorgen einen alarmierenden Vorfall. Einsatzkräfte wurden gegen 06.40 Uhr zu einem Brand in der Kelheimer Straße gerufen, der bei einem Garagenkomplex ausgebrochen war.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden. Die Garage selbst sowie vier darin abgestellte Fahrzeuge erlitten jedoch Schäden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten zu vermelden.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen. Eine erste Begehung des Brandortes wird im Laufe des Tages stattfinden. Derzeit liegen noch keine Informationen über die Brandursache vor.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

News

Cyberangriff auf Online-Shop von ROFU – Kundendaten abhanden gekommen

0
Rheinland-Pfalz – Der Spielwarenhändler ROFU Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH ist...
Polizei & Co

Polizei durchsucht 40 Objekte im Raum Augsburg und Dillingen – Drei Haftbefehle wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs

0
Augsburg – In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg hat...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
News

Massiver BMW-Rückruf: Offenbar 575.000 Fahrzeuge weltweit betroffen – Brandgefahr

0
München – Der Autobauer BMW startet eine weltweite Rückrufaktion...
Polizeipräsidium Niederbayern

Leiche in der Donau bei Passau entdeckt: Polizei ermittelt Todesumstände

0
Am Mittwoch, den 11. Februar 2026, wurde in Passau...

Neueste Artikel