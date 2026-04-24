Bundesliga: RB Leipzig schlägt Union Berlin
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Bundesliga: RB Leipzig schlägt Union Berlin

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

RB Leipzig hat sich zum Auftakt des 31. Spieltag der Bundesliga mit 3:1 gegen 1. FC Union Berlin durchgesetzt und dabei früh die Weichen auf Sieg gestellt.

RB Leipzig – Union Berlin am 24.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

Die Leipziger bestimmten die Partie von Beginn an und gingen in der 22. Minute durch Max Finkgräfe in Führung, der einen Abpraller aus der Distanz verwertete. Nur drei Minuten später erhöhte Romulo (25.) nach einem Fehler in der Berliner Defensive auf 2:0.

Auch nach der Pause blieb das Heimteam überlegen: Ridle Baku traf in der 63. Minute zum 3:0. Union gelang in der Schlussphase zumindest noch der Ehrentreffer. Danilho Doekhi verkürzte in der 78. Minute per Kopf nach einer Ecke auf 1:3.

Weitere Chancen blieben auf beiden Seiten ungenutzt, sodass es beim klaren Erfolg für Leipzig blieb. Während Leipzig mit dem Sieg seine Ambitionen auf einen Champions-League-Platz untermauerte, verpasste Union wichtige Punkte im Kampf um eine stabile Platzierung im Tabellenmittelfeld.

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