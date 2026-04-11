Cockpitpersonal der Lufthansa streikt am Montag und Dienstag
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Cockpitpersonal der Lufthansa streikt am Montag und Dienstag

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Vereinigung Cockpit hat das Cockpitpersonal der Lufthansa-Gruppe zu einem Streik aufgerufen. Betroffen sind die Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG, Lufthansa CityLine GmbH und Eurowings GmbH, teilte die Gewerkschaft am Samstag mit. Der Streik beginnt am 13. April 2026 um 00:01 Uhr und endet am 14. April 2026 um 23:59 Uhr. Flüge in den Nahen Osten sind vom Streik ausgenommen.

Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Vereinigung Cockpit erklärte, dass der Streik notwendig sei, da die Arbeitgeberseite in mehreren Tarifkonflikten keinen Willen zur Lösung gezeigt habe. Trotz eines Verzichts auf Streikmaßnahmen über die Osterfeiertage habe es keine ernstzunehmenden Angebote gegeben. Insbesondere bei der betrieblichen Altersversorgung und den Vergütungstarifverträgen bestünden noch erhebliche Differenzen.

VC-Präsident Andreas Pinheiro sagte, dass die Vereinigung Cockpit weiterhin gesprächsbereit sei. Die Arbeitgeberseite könne den Streik jederzeit abwenden, indem sie verhandlungsfähige Angebote vorlege. Ein Streik sei immer das letzte Mittel, um Bewegung in gescheiterte Verhandlungen zu bringen, so Pinheiro.

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