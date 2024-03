Der neue Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg kommt aus Kaiserslautern

Rainer Nauerz (54) wird zum 1. Mai 2024 Alleingeschäftsführer der Stadtwerke Augsburg Holding GmbH. Das hat der Aufsichtsrat nach einem mehrmonatigen Bewerbungsverfahren entschieden. Damit wird die im Sommer beschlossene Neustrukturierung der Unternehmensspitze vollzogen.

Rainer Nauerz ist seit 2021 Vorstandsmitglied der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG und der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG. Er ist zudem einer von zwei Geschäftsführern der SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH und ist dort unter anderem für die Bereiche Personal, Busverkehr, Netzinfrastruktur, Kraftwerk und erneuerbare Energien verantwortlich. Nauerz hat den Aufsichtsrat mit seiner Persönlichkeit, seiner Erfahrung und seinen Ideen zur Neustrukturierung der Stadtwerke Augsburg überzeugt.

Eva Weber, Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg und Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Augsburg Holding GmbH: „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Herrn Nauerz einen erfahrenen Energiewirtschaftler mit ausgewiesener technischer und kaufmännischer Expertise und Know-How im Öffentlichen Personennahverkehr als Geschäftsführer für die Stadtwerke Augsburg gewinnen konnten, der in der Branche einen hervorragenden Ruf genießt.“ Rainer Nauerz freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich bedanke mich für das Vertrauen. Gemeinsam möchte ich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Aufsichtsrat und der Stadt Augsburg die Stadtwerke Augsburg so weiterentwickeln, dass wir den Anforderungen an eine moderne, ökologische, nachhaltige und finanziell stabile kommunale Daseinsvorsorge gerecht werden.“

In den vergangenen Jahren wurden die Stadtwerke Augsburg von zwei Geschäftsführern geleitet: Alfred Müllner (63), der die Energiesparte leitete, gab im vergangenen August seinen Rückzug bekannt. Seit seinem Ausscheiden führt Dr. Michael Hofmann die Sparte interimsweise. Dr. Walter Casazza (61), zuständig für den Mobilitätsbereich, hatte bereits 2022 angekündigt, seinen auslaufenden Vertrag nach zehn Jahren in dieser Position aus persönlichen Gründen kein weiteres Mal zu verlängern und ist am 31. Dezember 2023 planmäßig aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Der Aufsichtsrat hatte im Zuge des Wechsels an der Unternehmensspitze eine Neustrukturierung der Geschäftsführung beschlossen. Bis zum Eintritt Rainer Nauerz am 01. 05. 2024 nimmt Dr. Michael Hofmann interimsweise die Alleingeschäftsführung der Stadtwerke Augsburg Holding GmbH weiterhin wahr.