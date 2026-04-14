Deutschland und Ukraine vereinbaren
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Deutschland und Ukraine vereinbaren „strategische Partnerschaft“

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Deutschland und die Ukraine wollen ihre bilaterale Kooperation weiter vertiefen. Bei den ersten gemeinsamen Regierungskonsultationen seit über 20 Jahren habe man vereinbart, die bilateralen Beziehungen „auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft zu heben“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Dienstag im Kanzleramt.

Wolodymyr Selenskyj und Friedrich Merz am 14.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

„Wir wollen – und zwar noch mehr als in der Vergangenheit – voneinander lernen und in unsere gemeinsame Zukunft investieren. Wir wünschen uns eine souveräne und demokratische Ukraine als kraftvollen Partner, in einem freien, sicheren und wohlhabenden Europa.“

Man habe weitere umfassende Unterstützungsleistungen vereinbart, unter anderem bei der Luftverteidigung, bei weitreichenden Waffen, bei Drohnen und bei Artilleriemunition, so Merz. Das, was man in dieser Kooperation tue, sei nicht nur von Nutzen für die Verteidigung der Ukraine. „Es ist auch von besonderem Nutzen für unsere Sicherheit, denn keine Armee in Europa ist in den letzten Jahrzehnten im Kampf so erprobt worden, wie die Ukraine.“

Im Rahmen der Regierungskonsultationen wurden auch mehrere Absichtserklärungen unterzeichnet. Unter anderem soll es künftig einen Austausch von digitalen Gefechtsdaten zur Entwicklung neuer Waffensysteme geben. Darüber hinaus wollen beide Länder eng bei der Digitalisierung zusammenarbeiten und auch die Modernisierung staatlicher Dienstleistungen dabei in den Blick nehmen, wie Merz ankündigte. Eine neue Vereinbarung zum industriellen Wiederaufbau wurde ebenfalls unterzeichnet. „Wir werden also unsere Zusammenarbeit in diesen Bereichen, ebenso wie im Bereich der Landwirtschaft, der Wasserstoff-Infrastruktur und kritischer Rohstoffe intensivieren“, sagte der Kanzler.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Vermisste 64-jährige Frau aus Mering tot aufgefunden

0
Seit Samstagmorgen (11. April 2026) wurde eine 64-jährige Frau...
Lokalnachrichten

Blitzermarathon 2026 in Bayern: Alle Blitzer-Standorte im Überblick und wichtige Infos für Autofahrer

0
Wer am 15. April 2026 in Bayern zu schnell...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tödlicher Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße 2020 bei Babenhausen – Zwei Personen verstorben

0
Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend auf der...
Polizei & Co

Blitzermarathon in Augsburg Stadt und Landkreis – Hier müssen Sie besonders aufpassen

0
Neben dem Streik im ÖPNV sorgt der Blitzmarathon in Bayern für gesonderte Aufmerksamkeit am Mittwoch im Straßenverkehr. Wir sagen ihnen, wo sie in Augsburg und Bayerisch-Schwaben besonders aufpassen sollten.
Polizei & Co

Körperverletzungsserie in Augsburger Innenstadt: Unbekannte Täter attackieren Passanten

0
In der Augsburger Innenstadt ereigneten sich kürzlich mehrere gewalttätige...