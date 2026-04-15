Einbruch in Coburg: Täter entwenden Bargeld und Schmuck im Sändleinweg – Zeugen gesucht

COBURG. Am Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Sändleinweg. Die Täter entwendeten Wertgegenstände und hinterließen einen erheblichen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Coburg sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Einbruch im Sändleinweg

Im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 22.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu dem Anwesen, indem sie ein Fenster neben der Eingangstür einschlugen. Im Inneren des Hauses suchten sie in allen Räumen nach Wertgegenständen und durchwühlten Schränke sowie Schubladen.

Gestohlene Wertgegenstände

Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld und Goldschmuck im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden, der durch den Einbruch entstand, liegt bei mehreren hundert Euro. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben die Täter bislang unerkannt.

Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Coburg übernommen. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sändleinwegs gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.