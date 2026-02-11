Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen zur MSC: Temporäres Drohnenverbot am Münchner Flughafen und Unterstützung durch tschechische Polizei

Im Zeitraum zwischen Freitag, 13. Februar 2026, und Sonntag, 15. Februar 2026, findet in München die 62. Munich Security Conference (MSC) statt. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie hochrangige Persönlichkeiten aus Politik, Militär und internationalen Organisationen werden zur Veranstaltung erwartet.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen München

Aufgrund der An- und Abreisen der Gäste sind auch der Flughafen München und die Zubringer nach München betroffen. Diese Bereiche liegen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Trotz fehlender konkreter Gefährdungserkenntnisse wird wegen der weltpolitischen Lage eine erhöhte abstrakte Gefährdung angenommen.

Flugbeschränkungen für Drohnen

Für die Dauer der MSC wurde eine temporäre erweiterte Flugbeschränkung für den Drohnenbetrieb im Umfeld des Flughafens München erlassen. Diese gilt vom 12. Februar 2026, 06:00 Uhr, bis zum 15. Februar 2026, 22:00 Uhr. Details zum eingeschränkten Bereich sind unter folgendem Link einsehbar: Einschränkungen am Flughafen München.

Internationale Polizeizusammenarbeit

Zusätzlich wird die Polizeiinspektion Flughafen München vom 12. Februar 2026 bis 15. Februar 2026 durch Polizeikräfte aus Tschechien unterstützt. Die tschechischen Bereitschaftspolizisten der Polizeidirektion Pilsen patrouillieren dabei überwiegend in der Nacht mit ihren Einsatzfahrzeugen rund um den Flughafen München.