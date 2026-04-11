Familienunternehmer-Chefin unterstellt Merz Führungsschwäche
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Familienunternehmer-Chefin unterstellt Merz Führungsschwäche

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Angesichts stagnierenden Wachstums und sinkender Investitionen hat die Präsidentin des Verbandes „Die Familienunternehmer“, Marie-Christine Ostermann, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem entschlosseneren Handeln gegen den wirtschaftlichen Niedergang aufgefordert.

Marie-Christine Ostermann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Ich erwarte von ihm, dass er mehr führt und dass er sich jetzt auch gegenüber seinem Koalitionspartner durchsetzt“, sagte Ostermann der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). Die Unternehmerin betonte, dass der Kanzler zwar die Wirtschaft verstehe, sie sich aber trotzdem fragt, was diese Regierung erreichen möchte.

Zudem forderte sie strukturelle Reformen: „Die Lohnzusatzkosten sind ein sehr wichtiger Faktor für die Unternehmen. Die explodieren Richtung 45 Prozent, die sollten aber wieder Richtung 40 Prozent gehen. Die müssen sinken. Dafür braucht es aber beispielsweise eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung, eine Abschaffung der Frühverrentung.“

Außerdem fordert die Unternehmerin Entlastungen bei den Kosten für Energie und Sozialversicherungen sowie bei den Steuern und im Bereich Bürokratie. Der Spitzensteuersatz solle erst ab 100.000 Euro greifen, so Ostermann.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Öffentlichkeitsfahndung nach 64-Jähriger aus Mering

0
Seit Samstagmorgen (11. April 2026) wird die 64-jährige Christa...
Freizeit

Wellemina Wellensittich sorgt für Aufsehen im Plärrer-Bierzelt

0
Augsburg – Ein eher ungewöhnlicher „Gast“ hat am Freitagabend...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Walkertshofen – Sieben Verletzte, Staatsstraße gesperrt

0
Walkertshofen (Landkreis Augsburg) – Am heutigen späten Nachmittag gegen...
Politik & Wirtschaft

Pipeline-Sabotage bedrohte Kraftstoffversorgung in Süddeutschland

0
Ein Anschlag auf die Stromversorgung der Transalpine Pipeline (TAL)...