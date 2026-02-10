Großer Erfolg der Polizei: Neun Festnahmen bei Anti-Drogen-Razzia in Amberg und Umgebung

Der Kriminalpolizei Amberg ist ein bedeutender Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Insgesamt neun Personen wurden im Zuge der Ermittlungen verhaftet. Der Erfolg ist das Ergebnis monatelanger intensiver Ermittlungen.

Großer Ermittlungserfolg in Nürnberg

Am 7. November 2025 nahmen Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Mittelfranken in Nürnberg einen 28-jährigen Mann und eine 25-jährige Frau aus Sulzbach-Rosenberg fest. Beide wurden bei der mutmaßlichen Beschaffung von Betäubungsmitteln aufgegriffen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten dabei Methamphetamin im unteren dreistelligen Grammbereich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg wurde durch den Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg Untersuchungshaft angeordnet. Beide Tatverdächtigen befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.

Weitere Festnahmen und Durchsuchungen

Die Ermittlungen führten anschließend zu einem 60-jährigen Mann aus Amberg, der des illegalen Handels mit Methamphetamin in erheblichem Umfang verdächtigt wird. Bei einer Durchsuchung wurden Methamphetamin, Haschisch und Handelsutensilien sichergestellt. Auch gegen diesen Verdächtigen wurde Haftbefehl erlassen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg sieben weitere Haftbefehle erlassen werden. Diese wurden am 3. Februar 2026 mit Unterstützung von ca. 60 Polizeibeamten vollzogen. Dabei kamen Spezialkräfte aus Nürnberg und Amberg sowie Diensthundeführer zum Einsatz. Die Tatverdächtigen, sechs Männer und eine Frau, wurden festgenommen und der Ermittlungsrichter erließ in allen Fällen Haftbefehle. Die Verdächtigen befinden sich mittlerweile in Justizvollzugsanstalten.

Bekämpfung der Drogenkriminalität in Oberpfalz

Bei den Durchsuchungen in Amberg und den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Schwandorf wurden neben Crystal-Speed und Cannabis auch Bargeld, verbotene Gegenstände und zahlreiche Datenträger sichergestellt. Letztere werden von Spezialisten der Kriminalpolizeiinspektion Amberg analysiert.

Diese Durchsuchungsaktionen und Festnahmen stellen einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen die Rauschgiftkriminalität in der nördlichen Oberpfalz dar. Insbesondere der Handel mit Crystal-Speed und Cannabis konnte erheblich gestört werden.