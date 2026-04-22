Lindner kommt als Gast zum FDP-Parteitag
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Lindner kommt als Gast zum FDP-Parteitag

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der ehemalige FDP-Vorsitzende Christian Lindner (FDP) will als Gast zum FDP-Bundesparteitag in Berlin Ende Mai kommen. Das bestätigte er der “Neuen Osnabrücker Zeitung”.

Christian Lindner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Machtkampf um die künftige Ausrichtung der FDP hat sich Lindner für eine Zusammenarbeit der Kandidaten Henning Höne und Wolfgang Kubicki ausgesprochen. “Im Ergebnis braucht es beide”, sagte Lindner auf die Frage, wer die Partei besser aus der Krise führen könne. Der frühere Bundesfinanzminister fügte hinzu, dass man Richtungs- und Machtfragen nicht schwelen lassen dürfe. “Die Voraussetzungen für jedes Comeback sind Klarheit des Angebots und das öffentliche Interesse daran.”

Er hält das lange Festhalten an der Ampel-Koalition nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2023 zum Haushalt für die Ursache der Krise seiner Partei. “Der Fehler war aus meiner Sicht, dass wir zu lang nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts versucht haben, doch irgendwie als Ampel weiterzumachen”, sagte Lindner. Nach Ansicht des Ex-Ministers habe dieser Umstand zu Streit und Stillstand geführt, obwohl die Geschäftsgrundlage für das Bündnis entfallen war. “Der politische Platz für eine liberale Kraft ist jedenfalls unverändert da.”

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