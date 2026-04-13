Merz
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Merz “ermutigt” Netanjahu zu Friedensgesprächen mit dem Libanon

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Montag mit dem Premierminister von Israel, Benjamin Netanjahu, telefoniert.

Friedrich Merz am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

Der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, teilte mit, dass der Bundeskanzler die Unterstützung der Bundesregierung für eine “diplomatische Verständigung” zwischen den USA und Iran “nachdrücklich” unterstütze. Deutschland sei bereit, nach Ende der Kampfhandlungen zur “Sicherung der freien Schifffahrt” in der Straße von Hormus beizutragen, wenn die Voraussetzungen gegeben seien.

Merz “ermutigte” Netanjahu, “direkte Friedensgespräche mit der libanesischen Regierung” aufzunehmen und sprach sich für ein Ende der Kampfhandlungen im Süden des Libanon aus, so Kornelius. Er forderte dabei die Hisbollah auf, die Waffen niederzulegen.

Der Bundeskanzler äußerte zudem seine “große Sorge” über die Entwicklungen in den palästinensischen Gebieten. Eine “faktische Teilannexion” des Westjordanlandes dürfe es nicht geben.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Zwischen Roßhaupten und Seeg | Tesla prallt frontal in Baum – Fahrer stirbt

0
Am Donnerstagnachmittag, den 16. April 2026, ereignete sich auf...
FC Augsburg

Tragischer Unfall erschüttert Fußballwelt: Ex-Augsburg-Keeper Manninger tödlich verunglückt

0
Ein schweres Unglück in Salzburg hat am Donnerstag für...
FC Augsburg

Große Trauer um Alexander Manninger – bewegende Abschiedsworte aus der Fußballwelt

0
Der überraschende Tod des ehemaligen ÖFB-Nationaltorhüters Alexander Manninger hat...
Überregionale Nachrichten

Hessen: Entsetzen über tödlichen Arbeitsunfall in Lederfabrik

0
Drei Menschen sterben, zwei sind lebensgefährlich verletzt: In Hessen...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute