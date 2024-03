Neue Führungsspitze für die IG Metall Augsburg

Roberto Armellini und Ferdije Rrecaj bilden ab sofort die neue Führungsspitze der IG Metall Augsburg. An der konstituierenden Delegiertenversammlung der IG Metall Augsburg, am Samstag, den 16.03.2024, wählten die rund 140 anwesenden Delegierten der Augsburger- und in der Region vertretenen Betriebe, das neue Führungsduo.

Mit 80 % JA-Stimmen wurde Roberto Armellini erneut zum 1. Bevollmächtigten und

Kassierer der IG Metall Augsburg gewählt. Er wurde damit im Amt bestätigt.

„Ich danke meinem Team und im Namen der IG Metall Augsburg auch allen

ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, für die großartige Arbeit der letzten Jahre!

Nur gemeinsam können wir den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen

Herausforderungen begegnen. Ich bedanke mich für das erneute Vertrauen und freue

mich darauf zukünftig die IG Metall Augsburg gemeinsam mit Ferdije Rrecaj leiten zu

dürfen“ so Armellini.

Mit Ferdije Rrecaj, erhält die IG Metall Augsburg eine engagierte und erfahrene 2.

Bevollmächtigte. Sie wurde mit 95,6 % JA-Stimmen gewählt und folgt auf Angela

Steinecker, die sich bereits 2023 neuen beruflichen Herausforderungen stellte. Rrecaj

bringt neben ihren privaten Wurzeln in Bayern eine Vielzahl von Stärken, Erfahrungen

und Perspektiven mit, die die IG Metall Augsburg bereichern werden. „Angesichts der

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen ist es entscheidend, dass

wir als IG Metall Augsburg eine proaktive Rolle einnehmen. Wir müssen Innovation

fördern, uns aber auch auf unsere Werte besinnen und den kommenden

Herausforderungen mit Zuversicht und Entschlossenheit stellen – im Haupt- wie auch

im Ehrenamt, also bis in die Betriebe hinein. Ich bin überzeugt, dass wir, indem wir gut

zusammenarbeiten und uns auf unsere Stärken konzentrieren, in der Lage sind,

positive Veränderungen zu bewirken und eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Das ist

unsere Aufgabe und dieser werden wir nachkommen. Ich freue mich darauf,

gemeinsam mit unserem Team diese Reise anzutreten“, so Rrecaj.