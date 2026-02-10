type here...
Niederbayern: Polizeikontrollen entlarven zahlreiche alkoholisierte Autofahrer
Polizeipräsidium Niederbayern
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NIEDERBAYERN. Alkohol und Drogen zählen seit Jahren zu den Hauptunfallursachen. Bereits geringe Mengen Alkohol bzw. Drogen können die Wahrnehmung und das Reaktionsvermögen beeinträchtigen und das Unfallrisiko deutlich erhöhen.

Über ein Dutzend Trunkenheitsfahrten in weniger als einer Woche

Innerhalb der letzten sechs Tage wurden über ein Dutzend Autofahrer aufgrund des Verdachts auf Trunkenheitsfahrten kontrolliert. Bei diesen Fahrern ordnete die Polizei Bluttests an und stellte die Führerscheine sicher, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Kontrollen in Straubing, Hauzenberg und Simbach b. Landau

Am vergangenen Sonntag wurde in Straubing gegen 5.00 Uhr morgens ein stark alkoholisierter Fahrer in der Kagerser Hauptstraße von der Polizei kontrolliert. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. In Hauzenberg geriet am Freitag am späten Nachmittag ein 52-jähriger Skoda-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Aufgrund erheblicher Alkoholisierung wurde nicht nur die Fahrt gestoppt, sondern auch ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Am selben Tag wurde in Simbach b. Landau ein 61-jähriger Fahrer kontrolliert. Der deutliche Alkoholgeruch führte zur Blutentnahme und Sicherstellung seines Führerscheins.

Fortgesetzte Polizeikontrollen während der Faschingszeit

2024 verloren bei 503 registrierten Alkoholunfällen in Niederbayern fünf Menschen ihr Leben, während 318 Personen verletzt wurden. Angesichts dieser Zahlen intensivieren die Polizeidienststellen in Niederbayern ihre Kontrollen, insbesondere auch zur Faschingszeit.

Veröffentlicht: 10.02.2026, 11.10 Uhr

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

