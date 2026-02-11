type here...
Polizei entdeckt über 40 Gramm Kokain bei Einreisekontrolle in Bad Reichenhall: 25-jähriger Österreicher in Untersuchungshaft
Am Montagnachmittag, den 9. Februar 2026, haben Beamte der Bundespolizei Freilassing im Rahmen einer Einreisekontrolle an der B21 bei Bad Reichenhall eine erhebliche Menge Kokain entdeckt. Der Verdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft, während die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen leiten.

Kokainfund bei Verkehrskontrolle

Die Kontrolle fand am Montag um 14:30 Uhr statt, als die Beamten ein Fahrzeug bei der Einreise nach Bad Reichenhall überprüften. Dabei entdeckten sie im Auto eines 25-jährigen Mannes aus Österreich mehr als 40 Gramm Kokain. Der Verdacht erhärtete sich, dass der afghanische Staatsbürger das Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben könnte.

Ermittlungen und Festnahme

Der dringend Tatverdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat 4 für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Koordination der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Untersuchungshaft angeordnet

Aufgrund der Beweislage beantragte die Staatsanwaltschaft Traunstein einen Haftbefehl beim Amtsgericht Laufen gegen den 25-jährigen Verdächtigen. Bereits am Dienstag, den 10. Februar 2026, wurde er dem zuständigen Richter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Nach dem Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

