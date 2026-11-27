Weismainer Hefe-Weißbier mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26. Mai 2027 wird wegen einer falschen Kennzeichnung zurückgerufen.

Auf einzelnen Flaschen wurde versehentlich ein Bauchetikett mit dem Hinweis „Alkoholfrei“ angebracht. Tatsächlich enthält das Bier 5,5 Volumenprozent Alkohol. Rücken- und Halsetikett weisen den korrekten Alkoholgehalt aus.

Das Produkt wurde in Bayern, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Berlin und Rheinland-Pfalz in den Handel gebracht. Es wurde außerdem über Gastronomiebetriebe und Heimdienste verteilt.

Verbraucher können die Flaschen an der jeweiligen Einkaufsstelle zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet. Nach Angaben der Weismainer Brauerei lässt sich nicht ausschließen, dass wegen der falschen Kennzeichnung ungewollt alkoholhaltiges Bier getrunken wurde.

Für Fragen ist der Kundenservice unter 09575/9229-25 oder per E-Mail an info@weismainer.de erreichbar.