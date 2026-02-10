Sattelauflieger auf A3 in Brand: Vollsperrung Richtung Würzburg für mehrere Stunden

HEßDORF. (132) Am Dienstagnachmittag, dem 10. Februar 2026, geriet ein Sattelauflieger eines 40-Tonnen-Lkws auf der A3 bei Heßdorf in Brand. Durch die erforderlichen Lösch- und Bergungsarbeiten ist die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg derzeit vollständig gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

Brandursache und Reaktion des Fahrers

Gegen 14:15 Uhr bemerkte der 62-jährige slowakische Fahrer während der Fahrt in Richtung Würzburg ein Feuer an seinem Sattelauflieger. Er lenkte den 40-Tonner auf den Seitenstreifen zwischen den Anschlussstellen Erlangen-West und Höchstadt-Ost und kuppelte den Anhänger ab, um weiteren Schaden zu verhindern.

Ladung und Schadensausmaß

Der Lkw war mit etwa 20 Tonnen Maltodextrin in Granulatform beladen. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein geplatzter Reifen des Aufliegers der Auslöser für den Brand gewesen sein könnte. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte der Anhänger vollständig aus. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Sperrung der A3 und weitere Maßnahmen

Die A3 in Fahrtrichtung Würzburg bleibt für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern (Stand: 16:00 Uhr). Die Verkehrspolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen. Unterstützung erhielt das Team von den Einsatzkräften der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei Erlangen vor Ort.

Erstellt durch: Michael Sebald