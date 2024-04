Am Freitagabend hat sich auf der A8 auf Höhe Langwied in Fahrtrichtung Stuttgart ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein junger Mann kam verletzt in eine Münchner Klinik.

Auf gerader Strecke kam der Fahrer eines roten Chevrolets aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Er brachte sein Fahrzeug schwer beschädigt hinter der Leitplanke zum Stehen. Eine Hinweistafel der Autobahnmeisterei wurde bei dem Aufprall stark in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Passanten, die den Unfall beobachtet hatten, leisteten Erste Hilfe und informierten die Integrierte Leitstelle über den Verkehrsunfall.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle. Eine technische Rettung war nicht nötig. Der 29-Jährige stieg selbstständig aus seinem Fahrzeug. Die Besatzung eines Rettungswagens und einem Notarzt versorgten den Fahrer und transportierten ihn zur weiteren Abklärung in eine Münchner Klinik. Im Anschluss wurde mithilfe des Wechselladerfahrzeug-Kran die stark beschädigte Tafel gesichert und mit einem Trennschleifer gelöst.

Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen kam es im Unfallbereich zu erheblichen Behinderungen. Die Höhe des Sachschadens kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Das Unfallkommando der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.