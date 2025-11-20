Newsletter
Symbolbild
FreizeitAugsburg Stadt
1 Min.Lesezeit

Stadtteilbücherei Göggingen zieht um

Von Presse Augsburg

Die Stadtteilbücherei Göggingen bereitet sich auf einen großen Schritt vor: Zum 1. Dezember schließt sie ihren bisherigen Standort in der Von-Cobres-Straße und beginnt mit dem Umzug in moderne Räume am Klausenberg 8a. Bis zur geplanten Wiedereröffnung im Frühjahr 2026 gelten besondere Regelungen, die den Übergang für alle Leserinnen und Leser erleichtern sollen.

Schließung am 1. Dezember und Umzug an den Klausenberg

Nach vielen Jahren im bisherigen Gebäude bekommt die Stadtteilbücherei Göggingen ein neues Zuhause. Die künftigen Räumlichkeiten am Klausenberg 8a versprechen mehr Platz, moderne Ausstattung und ein zeitgemäßes Büchereikonzept. Noch laufen die Vorbereitungen, doch schon jetzt steht fest: Die feierliche Neueröffnung wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 stattfinden.

Damit ein reibungsloser Umzug möglich ist, schließt die Bücherei am 1. Dezember ihre Türen am alten Standort endgültig. Während der Umbau- und Aufbauphase bleibt die Niederlassung geschlossen.

Ausleihen während der Übergangszeit erleichtert

Um den Nutzerinnen und Nutzern über die Schließzeit hinweg entgegenzukommen, gelten ab sofort erleichterte Ausleihbedingungen. Die sonst üblichen Begrenzungen der Medienmengen entfallen vollständig – eine Ausnahme bilden lediglich Tonie-Figuren, von denen pro Büchereiausweis maximal drei ausgeliehen werden dürfen.

Alle anderen Medien dürfen während der gesamten Übergangszeit behalten werden, bis die Bücherei im Jahr 2026 wieder öffnet. Eine Rückgabe ist nicht notwendig.

Rückgabe weiterhin möglich – aber nicht verpflichtend

Wer seine Medien dennoch zurückgeben möchte, kann dies selbstverständlich tun. Die Rückgabe ist möglich:

  • in der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz
  • in allen weiteren Stadtteilbüchereien
  • nicht jedoch im Bücherbus

Damit bleibt die Ausleihe flexibel, während sich die Stadtteilbücherei Göggingen auf ihren Neustart vorbereitet.

