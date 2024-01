Sternsinger besuchen die Stadtsparkasse Augsburg

Die Sternsinger der Pfarrei St. Moritz besuchten auch in diesem Jahr kurz vor dem Dreikönigsfest die Hauptstelle der Stadtsparkasse Augsburg am Königsplatz. Matthias Mahler, Leiter des Beratungs.Center Halderstraße, und seine Kolleginnen und Kollegen freuten sich über die Gesänge der Kinder.

Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ stehen die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2024. Traditionell ziehen die Mädchen und Jungen jedes Jahr von Haus zu Haus und sammeln Spenden. Für den guten Zweck steckte Matthias Mahler den Heiligen Drei Königen gerne eine Spende in die Sammeldose. Die Weisen aus dem Morgenland brachten Gottes Segen mit in die Geschäftsräume der Sparkasse und hinterließen ihr Kreidezeichen mit dem Schriftzug 20*C+M+B*24 an der Kundentreppe.