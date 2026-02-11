Tatverdächtige nach Gewaltüberfall in Lauf a.d. Pegnitz festgenommen

LAUF A.D.PEGNITZ. Zwei zunächst unbekannte Männer überfielen am 13. Januar 2026 einen 43-Jährigen an der S-Bahn-Haltestelle in Lauf an der Pegnitz. Dank intensiver Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Schwabach zwei Tatverdächtige identifizieren.

Attacke an der S-Bahn-Haltestelle

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend (13. Januar 2026) gegen 20:30 Uhr, als sich der 43-Jährige auf dem Fußweg von der S-Bahn-Haltestelle „Lauf West“ in Richtung Kärntner Straße befand. Zwei Männer nötigten ihn zur Herausgabe seiner Zigaretten und seines Mobiltelefons. Bei seiner Weigerung verprügelten sie ihn und traten ihm, während er am Boden lag, gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute.

Schnelle Ermittlungen führen zur Festnahme

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken ergriff am Tatort die ersten Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Schwabach übernommen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth konnte der dringende Tatverdacht gegen einen 18-jährigen Polen und einen 20-jährigen Syrer konkretisiert werden. Ein erneuter Vorfall machte die Lage ernster: Am Folgetag griffen die Täter in einem Erlanger Drogeriemarkt einen Ladendetektiv an, nachdem sie einen Ladendiebstahl begangen hatten.

Haftbefehle und Festnahmen

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beantragte daraufhin Haftbefehle gegen die flüchtigen Tatverdächtigen. In der vergangenen Woche gelang es den Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, den 20-Jährigen festzunehmen. Der zweite Tatverdächtige stellte sich am 11. Februar 2026 bei der Polizeiinspektion Lauf. Beide Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt überstellt und sehen sich nun dem Verdacht zweier schwerwiegender Straftaten gegenüber.

