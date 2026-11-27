Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B13 bei Schlungenhof ist am Freitagnachmittag eine 85-jährige Frau gestorben. Der 41-jährige Fahrer eines entgegenkommenden VW und ein siebenjähriges Kind wurden leicht verletzt.

Die 85-Jährige war am 27. November 2026 gegen 13:10 Uhr mit ihrem VW in Richtung Gunzenhausen unterwegs. Auf Höhe Schlungenhof geriet ihr Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW.

Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 41-jährige Fahrer und das siebenjährige Kind wurden nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Gunzenhausen nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Dabei wurde sie von einem Gutachter unterstützt. Die B13 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

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