Auf der Staatsstraße 2315 zwischen Hasloch (Lkr. Main-Spessart) und Faulbach (Lkr. Miltenberg) ereignete sich am Freitagvormittag (26.01.2024) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 41-jährige Fahrerin ums Leben kam.

Ein Lastwagen, beladen mit etwa 20 Tonnen Gefahrengut, war in Richtung Hasloch unterwegs, als ihm ein Mercedes entgegenkam und frontal in den Lastwagen prallte. Der Mercedes kam dann in der Leitplanke zum Stehen. Offenbar war die Autofahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und soll deshalb in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Die Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lastwagens erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

Mehr News aus Deutschland und der Welt finden Sie hier.