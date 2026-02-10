Unbekannte besprühen FC St. Pauli-Bus in Bad Windsheim: Polizei sucht Zeugen

BAD WINDSHEIM. Unbekannte Täter haben am Samstagabend, dem 31. Januar 2026, einen Bus des FC St. Pauli in Bad Windsheim besprüht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Beschädigung des FC St. Pauli Busses

Gegen 22:00 Uhr stellte der Fahrer den Bus im Bereich der Erkenbrechtallee ab. Kurz darauf beobachtete eine Zeugin mehrere Personen, die den Bus mit dem Schriftzug „FCN“ besprühten. Die alarmierte Polizei traf kurz darauf ein, konnte die Täter jedoch nicht mehr vor Ort antreffen, da sie sich in Richtung Innenstadt entfernt hatten.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Nürnberg

Die weiteren Ermittlungen hat nun das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg übernommen. Die Beamten bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder ihrer Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich zu melden.

Zeugenaufruf der Polizei

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen. Die Polizei hofft auf Unterstützung durch die Bevölkerung, um die Täter schnell zu identifizieren.

Erstellt durch: Christian Seiler