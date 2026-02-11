type here...
Vermisster Mann aus Simbach am Inn wohlauf in Klinik gefunden
Polizeipräsidium Niederbayern
Vermisster Mann aus Simbach am Inn wohlauf in Klinik gefunden

Der seit kurzem vermisste 62-jährige Mann aus Simbach am Inn ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Gestern Abend, am 10. Februar 2026, wurde er in einem Klinikum wohlauf gefunden. Die zuvor gestartete Öffentlichkeitsfahndung der Polizei wird somit offiziell widerrufen.

Dank an Medien für Unterstützung

Das Polizeipräsidium Niederbayern drückt seinen Dank gegenüber den Medien aus, die durch ihre Mithilfe und Unterstützung bei der Fahndung einen wichtigen Beitrag geleistet haben.

Datenschutz bleibt wichtig

Alle Medienvertreter werden aufgefordert, sämtliches Bildmaterial sowie alle datenschutzrechtlich relevanten Personendaten, die im Zuge der Fahndung erhalten wurden, dauerhaft aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen zu entfernen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

