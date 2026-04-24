20-jähriger in Augsburg-Hochzoll von drei Unbekannten brutal angegriffen
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20-jähriger in Augsburg-Hochzoll von drei Unbekannten brutal angegriffen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, den 23. April 2026, kam es in Augsburg-Hochzoll zu einem tätlichen Angriff auf einen 20-jährigen Mann. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:15 Uhr in der Neuschwansteinstraße.

Unvermittelter Angriff

Der junge Mann wurde von drei unbekannten Tätern angesprochen. Als er stehen blieb und sich umdrehte, erhielt er einen Kopfstoß von einem der Täter, woraufhin alle drei gemeinschaftlich auf ihn einschlugen. Der Mann erlitt durch die Attacke Verletzungen. Die Täter flüchteten danach in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung und Ermittlungen

Die Angreifer werden wie folgt beschrieben: Es handelt sich um drei männliche Personen mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung, die eine Körpergröße zwischen 1,75 m und 1,83 m aufweisen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 in Verbindung zu setzen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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