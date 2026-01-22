type here...
23-Jährige stiehlt Geldbeutel in Tunnelstraße: Polizei ermittelt wegen Diebstahls in Augsburg
23-Jährige stiehlt Geldbeutel in Tunnelstraße: Polizei ermittelt wegen Diebstahls in Augsburg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwoch, dem 21. Januar 2026, kam es in der Tunnelstraße im Augsburger Stadtteil Kriegshaber zu einem Diebstahl. Eine 23-jährige Frau wird beschuldigt, einem 24-jährigen Mann seinen Geldbeutel entwendet zu haben.

Vereinbarung führt zum Diebstahl

Der Vorfall ereignete sich, nachdem die Frau den Mann angesprochen hatte. Die beiden einigten sich offenbar gegen Bezahlung auf eine Dienstleistung. Kurz nach der Vereinbarung bemerkte der Mann, dass sein Geldbeutel fehlte, und alarmierte die Polizei.

Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Die Polizei konnte die Verdächtige schnell identifizieren, da ihre Personalien aufgrund eines früheren Einsatzes bereits bekannt waren. Gegen die 23-jährige, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wird nun unter anderem wegen Diebstahls ermittelt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel