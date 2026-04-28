37-Jähriger greift Bundespolizisten am Münchner Ostbahnhof an
Bundespolizei München
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37-Jähriger greift Bundespolizisten am Münchner Ostbahnhof an

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagvormittag kam es am Münchner Ostbahnhof zu einem Zwischenfall, bei dem ein 37-jähriger Mann Einsatzkräfte der Bundespolizei und Mitarbeitende der Deutschen Bahn attackierte. Der Vorfall begann gegen 10:20 Uhr, als die Bundespolizei über eine Schlägerei am Gleis 5 informiert wurde.

Aggression nach Streit am Ostbahnhof

Den bisherigen Ermittlungen zufolge entwickelte sich aus einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 37-jährigen Münchner und einem unbekannten Mann eine körperliche Schlägerei. Der Unbekannte entfernte sich jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei. Der Münchner Mann blieb vor Ort und begegnete den einsetzenden Beamten mit aggressivem Verhalten. Wegen seines bedrohlichen Verhaltens mussten die Polizisten ihn fesseln.

Angriffe auf Polizei und Sicherheitskräfte

Während des Transports zur Dienststelle eskalierte die Situation weiter: Der 37-Jährige schlug und trat nach den Bundespolizisten und Mitarbeitenden der Deutschen Bahn Sicherheit. Auch auf der Dienststelle bedrohte er die Einsatzkräfte mit dem Tod und beleidigte sie fortlaufend. Ein 28-jähriger Polizist erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, blieb jedoch dienstfähig.

Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten

Der Beschuldigte, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,32 Promille ergab, wurde auch positiv auf Drogen getestet. Nach den polizeilichen Maßnahmen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann entlassen. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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