Zu einem Großeinsatz kam es am Freitagabend (05.04.2024) auf der A3 bei Frickenhofen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Aufgrund eines technischen Defekts entstand ein Brand an einem Autotransporter.

Der Brand entwickelte sich schnell, die eintreffenden Einsatzkräfte konnten schon von mehreren Kilometern die schwarze Rauchwolke stehen, die über der Autobahn stand. Flammen waren meterhoch und ließen sich nur schwer bändigen. Die auf dem Auto geladenen Hybrid-Autos sind teilweise komplett zerstört. Vier davon standen in Vollbrand. Die Polizei rechnet mit einem Sachschaden von rund 500.000 Euro. Glücklicherweise wurde keiner verletzt.