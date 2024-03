Der Start in die Osterferien begann auf der A8 West zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Sulzemoos wieder mit einer Geduldsprobe für viele Verkehrsteilnehmer.

Zuerst kam es gegen 12:15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Odelzhausen in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Münchner aus derzeit unbekannten Gründen mit seinem Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen die dortige Leitplanke prallte und sich mehrfach überschlug. Das Fahrzeug kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Die Autobahn musste ab ca. 12:55 Uhr für ca. 40 Minuten in diese Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Verunfallten in ein Klinikum. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Autobahn konnte im Anschluss wieder komplett freigegeben werden.

Offenbar von den Geschehnissen auf der Gegenfahrbahn beeinflusst, entwickelte sich auch in Fahrtrichtung München ein Staugeschehen durch unfallinteressierte Verkehrsteilnehmende, worin es gegen 13:20 Uhr zu zwei aufeinander folgenden Auffahrunfällen kam.

Eine 29-jährige Kanadierin und ihr kanandischer Beifahrer konnten nicht mehr rechtzeitig hinter dem Pkw einer 19-Jährigen aus dem Kreis Günzburg bremsen und fuhren dieser hinten auf. Der wiederum nachfolgende 21-jährige Bonner Pkw-Fahrer mit seinem 20-jährigen Beifahrer aus dem Kreis Mettmann konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Kanadiern auf. Durch die Unfälle wurden zwei Personen mittelschwer verletzt, eine davon wurde ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Die anfangs links und mittig gesperrt A8 musste aufgrund der Hubschrauberlandung ab ca. 13:50 Uhr ebenfalls für ca. 40 Minuten voll gesperrt werden. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen 14:30 Uhr konnte die rechte Fahrspur und die Standspur wieder freigegeben werden. Gegen 15:30 Uhr waren alle Fahrspuren wieder befahrbar.

Bei den Unfällen waren die Feuerwehren Feldgeding, Dachau, Sulzemoos und Odelzhausen im Einsatz.