AfD-Chefin Weidel fordert im Grönland-Konflikt Gelassenheit

Die Bundesvorsitzende der AfD, Alice Weidel, reagiert auf die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, das zu Dänemark gehörende Grönland militärisch zu erobern. “In dieser Frage ist Gelassenheit angebracht. Mit weiterer rhetorischer Eskalation ist niemandem gedient”, sagte sie der “Welt am Sonntag”.

“Das besondere geostrategische Interesse der USA an Grönland und periodisch geäußerte Kaufabsichten gibt es seit über 150 Jahren.” Danach gefragt, wie eine AfD-geführte Bundesregierung darauf reagieren würde, sagte Weidel: “Das ist zunächst eine Angelegenheit zwischen Dänemark und den USA.”

René Aust (AfD), Vorsitzender der europäischen Rechtsaußen-Fraktion “Europa der Souveränen Nationen”, sieht das anders. “Die Bundesregierung muss an der Seite Dänemarks stehen”, sagte Aust der “Welt am Sonntag”. “Über die Zukunft Grönlands darf ausschließlich die Bevölkerung Grönlands und Dänemark selbst entscheiden.”