Newsletter
Sonntag, Januar 11, 2026
1.2 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

AfD-Chefin Weidel fordert im Grönland-Konflikt Gelassenheit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesvorsitzende der AfD, Alice Weidel, reagiert auf die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, das zu Dänemark gehörende Grönland militärisch zu erobern. “In dieser Frage ist Gelassenheit angebracht. Mit weiterer rhetorischer Eskalation ist niemandem gedient”, sagte sie der “Welt am Sonntag”.

Alice Weidel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das besondere geostrategische Interesse der USA an Grönland und periodisch geäußerte Kaufabsichten gibt es seit über 150 Jahren.” Danach gefragt, wie eine AfD-geführte Bundesregierung darauf reagieren würde, sagte Weidel: “Das ist zunächst eine Angelegenheit zwischen Dänemark und den USA.”

René Aust (AfD), Vorsitzender der europäischen Rechtsaußen-Fraktion “Europa der Souveränen Nationen”, sieht das anders. “Die Bundesregierung muss an der Seite Dänemarks stehen”, sagte Aust der “Welt am Sonntag”. “Über die Zukunft Grönlands darf ausschließlich die Bevölkerung Grönlands und Dänemark selbst entscheiden.”

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

53-Jähriger in Augsburger Supermarkt mit Schreckschusspistole und Messer festgenommen

0
In einem Supermarkt in der Hofackerstraße in Augsburg-Haunstetten kam...
Polizeimeldungen Bayern

Glatteis-Chaos in Bayern: Tote bei Frontalcrash

0
Sturmtief Elli sorgt für schwere Unfälle: In Reisbach sterben...
Bayern

Gebäude des Waldkindergarten Egweil durch Feuer völlig zerstört

0
Egweil – Am Freitagnachmittag, 9. Januar 2026, ist es...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 09.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel