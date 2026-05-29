AfD könnte bei Wahlsieg in Sachsen-Anhalt 2.500 Stellen besetzen
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AfD könnte bei Wahlsieg in Sachsen-Anhalt 2.500 Stellen besetzen

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Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund könnte im Falle der Regierungsübernahme nach der Landtagswahl am 6. September deutlich mehr als die bisher genannten 150 bis 200 Stellen mit eigenen Leuten besetzen. Das berichtet die “Bild” (Samstagausgabe).

AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach sind bei der Landesregierung aktuell mehr als 2.500 Stellen wegen einer geltenden Nachbesetzungssperre offen. Die Haushaltsgesetze 2025 und 2026 legen fest, dass freiwerdende Stellen nicht neu besetzt werden, um Geld zu sparen.

“Die Nachbesetzungssperre macht es der AfD leicht”, sagte Kristin Heiß, Finanzpolitikerin der Linken-Landtagsfraktion, der Zeitung. Ein AfD-Finanzminister könne diese Sperre schnell aufheben und die Stellen dann besetzen, befürchtet sie.

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