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Aral sagt Weitergabe von “Tankrabatt” zu

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Deutschlands größte Tankstellenkette Aral hat eine rasche Berücksichtigung des sogenannten “Tankrabatts” bei den Preisen an den Zapfsäulen zugesagt.

Aral-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Aral werde “diese Entlastung am Tag des Inkrafttretens selbstverständlich unverzüglich und vollumfänglich” an die Kunden weitergegeben, teilte der Tankstellen-Marktführer am Freitag der in Essen erscheinenden “Westdeutschen Allgemeinen Zeitung” mit.

Der Bundestag hatte am Freitag den “Tankrabatt” beschlossen. Der Bundesrat hatte im Anschluss in einer Sondersitzung dem Vorhaben grünes Licht gegeben.

Die Energiesteuersätze sollen demnach für Diesel und Benzin ab dem 1. Mai für zwei Monate um jeweils 14,04 Cent je Liter reduziert werden. Einschließlich des darauf anfallenden Umsatzsteueranteils ergebe sich daraus eine Entlastung von bis zu 17 Cent brutto pro Liter, heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs der Regierungskoalition. Auf diese Weise würden Verbraucher sowie Unternehmen bei den Kraftstoffpreisen um rund 1,6 Milliarden Euro entlastet.

Ziel des Gesetzes sei es, den Preisschock bei den Spritpreisen kurzfristig zu dämpfen. Aufgrund des Iran-Krieges seien die Energiepreise, insbesondere die Rohölpreise, stark gestiegen, argumentiert Schwarz-Rot. Dies könne die Konsumnachfrage verringern. Außerdem werde die wirtschaftliche Entwicklung durch die Unsicherheit und sinkende Zuversicht belastet.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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